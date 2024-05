Roccella contestata agli Stati generali della natalità | Censura vera E lascia il palco Mattarella | far tacere è contro la civiltà Meloni | Spettacolo ignobile

(Di venerdì 10 maggio 2024)la ministra per la Famiglia Eugeniama anche il modello 'Dio, Patria e Famiglia», l'inserimento nei consultori dei Pro Vita e l'idea che le donne...

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "È vergognoso e inaccettabile che a un ministro della Repubblica, come a qualunque persona, venga di fatto impedito di intervenire durante un evento pubblico, costringendolo ad abbandonare il palco, a causa dell'arroganza ...

Le contestazioni alla ministra per la Famiglia Eugenia Roccella , agli Stati Generali della Natalità, da parte di un gruppo di studenti hanno finito per monopolizzare l’attenzione sull’opportunità o meno delle stesse contestazioni, facendo passare ...

«Ma che c*** fai?». Questa la replica di una studentessa del collettivo transfemminista Aracne. Protestavano contro la ministra Roccella agli Stati Generali della Natalità quando, nel momento di andare via, altri studenti hanno gettato sui ...

Breaking News delle 21.30 | Roccella contestata, "È censura" e se ne va - Breaking News delle 21.30 | roccella contestata, "È censura" e se ne va - In questa edizione: roccella contestata, "È censura" e se ne va. Corruzione in Liguria, Signorini non parla. Biden gela Israele: stop a Rafah o basta armi. Milano, grave l'agente accoltellato.

Roccella zittita da 50 liceali agli stati generali della Natalità. Meloni: “Azione ignobile”. Mattarella: “Contro la Costituzione” - roccella zittita da 50 liceali agli stati generali della Natalità. Meloni: “Azione ignobile”. Mattarella: “Contro la Costituzione” - Sulla stessa lunghezza d’onda Matteo Renzi: “Chi ha impedito alla roccella di parlare è un violento”. Dissente il verde Angelo Bonelli: “Contestare è alla base della democrazia” e anche per Laura ...

La Sapienza, occupata aula Scienze politiche contro la ministra Roccella: «Per un altro genere di educazione». Venerdì il corteo - La Sapienza, occupata aula Scienze politiche contro la ministra roccella: «Per un altro genere di educazione». Venerdì il corteo - Occupata in serata l'Aula A della facoltà di Scienze Politiche dell'università La Sapienza di Roma. All'interno della facoltà di Scienze politiche ci sono circa ...