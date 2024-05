McGinn ammette che l’Aston Villa ha perso contro la squadra migliore e promette di imparare dagli errori

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 10 maggio 2024) 2024-05-10 00:00:47 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il capitano delJohnche laha vinto dopo che ladella Premier League è stata eliminata dalle semifinali di Europa Conference League dall’Olympiacos. Ins erano in svantaggio complessivo per 4-2 in vista del ritorno in Grecia e non hanno mai realmente minacciato gli avversari durante la partita. Dai un’occhiata alle nostre altre storie qui: Europa League: Bayer Leverkusen e Atalanta accedono alla finale di DublinoOlympiacos – Aston2-0 (6-2 complessivo): El Kaabi è ancora protagonista mentre illascia l’EuropaRashford e ...