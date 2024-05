Atalanta-Marsiglia 3-0 - Gasperini | Tutta la città ci sostien - finale evento storico

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il tecnico dell’Gian Pieroha commentato, in conferenza stampa, il successo roboante ottenuto in casa contro il, che ha lanciato i suoi ragazzi indi Europa League: “Non è facile giocare al massimo con tutti gli impegni che abbiamo.lacie e i giocatori lo sanno. Era una partita speciale e siamo riusciti a vincerla. Lasarà unper noi e per la nostra piazza. I numeri hanno importanza, sembra che si debba avere necessariamente delle Superleghe, ma l’esempio dell’può dare speranza. Il calcio è bello per meritocrazia, non per diritti acquisiti geneticamente”. SportFace.

