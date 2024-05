Alberto Vanolo - un laboratorio aperto al possibile

(Di venerdì 10 maggio 2024) «Il libro si lega alla mia esperienza di genitore, oltre a letture sull’autismo che si sono mescolate ai miei campi di studio, la città e la geografia culturale. Fa parte first appeared on il manifesto.

Torino, Vanoli il favorito per sostituire Juric: ma bisogna aspettare il Venezia - Torino, Vanoli il favorito per sostituire Juric: ma bisogna aspettare il Venezia - Tra i vari nomi discussi in casa granata per sostituire Juric, il favorito sembra Paolo Vanoli. L'attuale tecnico del Venezia piace molto alla società e in particolare al direttore sportivo Davide ...

Torino, per Vanoli slittano i tempi - Torino, per Vanoli slittano i tempi - Il Torino ha nelle sua lista allenatori due nomi che sono fortemente impegnati a raggiungere gli obiettivi delle loro rispettive squadre Italiano è in finale di Conference League, mentre ...

Venezia, Vanoli: “Abbiamo l’1% di salire direttamente in A, vogliamo dare tutto” - Venezia, Vanoli: “Abbiamo l’1% di salire direttamente in A, vogliamo dare tutto” - Le parole in conferenza stampa del tecnico del Venezia alla vigilia della sfida contro lo Spezia, in programma al "Picco".