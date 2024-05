La Roma sfiora l’impresa - ma a Dublino va il Leverkusen

(Di venerdì 10 maggio 2024)– Ala, andando avanti 2-0 grazie a due rigori di Paredes e pareggiando la sconfitta dell’andata, salvo poi doversi arrendere nei minuti finali per via dell’autogoal di Mancini e della rete di Stanisic, arrivata sull’ultimo pallone con tutti gli schemi ormai saltati. A partire forte è la, con due occasioni per Lukaku e Pellegrini, poi si vede il Bayer con un paio di discese di Frimpong e Grimaldo ad innescare Hlozek e Adli. Nella seconda metà di primo tempo sono i tedeschi a tenere il pallino del gioco creando grattacapi alla, ma proprio i giallorossi, quasi casualmente, nel finale con Azmoun guadagnano un rigore, poi realizzato da Paredes. Nella ripresa un paio di folate dei padroni di casa, ma poi è la ...

