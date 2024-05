Arte - maestri - sapien -a, sacrifi -io, professionalità | Angelina Mango è l’Eurovision

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 10 maggio 2024)a,za,cio,sul palco della Malmo Arena è stata bravissima. A poco meno di un anno dalla mancata vittoria ad Amici di Maria De Filippi (ha vinto il circuito del canto, ma l’edizione è stata portata a casa da Mattia Zengola),in questi dodici mesi ha dimostrato di essere una cantante su cui puntare. Ha inciso la hit estiva Che T’o Dico A Fa’, ha pcipato al Festival di Sanremo 2024 trionfando con il brano La Noia ed emozionando con la cover de La Rondine e ora è la rappresentante tricolore agli Eurovision Song Contest. Come andrà in classifica non possiamo prevederlo (mai come quest’anno gli scommettitori sono confusi), l’unica certezza è che ...