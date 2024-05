Baby Reindeer - la vera Martha in tv nega di essere una stalker e pensa che Richard Gadd sia psicotico

(Di giovedì 9 maggio 2024) L'avvocato Fiona Harvey, fonte di ispirazione pernella serie, ha rilasciato un'intervista a Piers Morgan sostenendo che èad avere problemi mentali. Lache ha ispirato la creazione diha rilasciato una lunga intervista a Piers Morgan per offrire la sua prospettiva sulla storia, sostenendo che farà causa a Netflix. Fiona Harvey ha sostenuto che la serie disia stata presentata come una storia, ma si tratti invece di "un'iperbole" e che gli eventi siano inventati. La replica alla rappresentazione nella serie Harvey, al giornalista televisivo, hato di aver inviato migliaia di e-mail e ...

L'intervista, online alle 20 di giovedì 9 maggio, fa discutere il mondo e la stessa intervi stata : "Non sono contenta , mi hanno incastrata e io non volevo farla". Le polemiche: "Stanno glamourizzando lo stalking".Continua a leggere

