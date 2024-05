Arisa nella nuova canzone celebra un bacio va bene fra due uomini e due donne

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 10 maggio 2024)ha appena pubblicato il nuovo singolo, Baciami Stupido, un boppone estivo da canticchiare sotto l’ombrellone. Il brano è stato presentato ieri mattina a Viva Rai2 con una performance a dir poco disastrosa fra errori suoi (come quando si è dimenticata le parole), errori scenografici (come quando le è caduto sulla testa il maxischermo) ed errori casuali (come la caduta per terra a causa dei tacchi alti). Un flop che l’ha resa però virale., esibizione disastrosa a Viva Rai2: scivola, crolla la scenografia e dimentica le parole https://t.co/lz4EG0BHuN #VivaRai2 — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 9, 2024 Il singolo ora che è uscito potete già ascoltarlo su Spotify. Eccolo: Da sottolineare la parte in cuil’amore fra dueo due. Una parte cantata a gran voce dopo tutte le ...