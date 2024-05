Aston Villa ko - Olympiacos-Fiorentina finale di Conference

(Di giovedì 9 maggio 2024) ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – Sarà l'l'avversaria dellanella finalissima diin programma mercoledì 29 maggio ad Atene. I greci, forti del 4-2 centrato 7 giorni fa sul campo dell', mettono in cassaforte il passaggio del turno superando gli avversari di fronte al proprio pubblico per 2-0. Decisivo, ancora una volta, El Kaabi che, dopo la tripletta messa a segno in Inghilterra, mette la firma per due volte anche nella sfida odierna. Al primo affondo, dopo dieci minuti, i padroni di casa passano subito in vantaggio. Podence attende la sovrapposizione sulla sinistra di Quini e lo serve, con l'esterno spagnolo che mette una palla a rimorchio all'indietro sulla quale si avventa proprio l'attaccante marocchino, il quale insacca da pochi passi. Alla mezz'ora, gli ...

