Calcio | Mondiali 2022 Hansi Flick confermato alla guida della Germania

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Laè una delle principali delusioni di questidiin Qatar. La Mannschaft è uscitafase a gironi perdendo contro il Giappone e pareggiando contro la Spagna, lasciando i Campionati del Mondo per la seconda volta di filafase a gironi. Un’eliminazione che ha causato le dimissioni di Oliver Bierhoff, che ricopriva un ruolo di collante tra federazione e campo, oltre ad avere altre cariche federali. Il presidenteDFB hainvece il commissario tecnico, scagionandolo da colpe per questa seconda uscita consecutiva. Queste le parole del presidente Bernd Neuendorf al termine dell’incontro di oggi: “Siamo tutti convinti che il Campionato Europeo 2024 nel nostro ...

... il cui tiro viene respinto in area dal braccio di Baidoo: il centrocampista chiede ildi ... La squadra di Inzaghi, in attesa del rientro dei giocatori eliminati dai, riprenderà ora a ......d'inizio alle 20.45 ora locale (18.45 ora italiana). La squadra di Spalletti ha vissuto ... QUI NAPOLI - Spalletti, che dovrà ancora fare a meno dei giocatori impegnati aidel Qatar, ...L'allenatore del Porto si è inserito nel dibattito del momento dopo le polemiche seguite all'esclusione di Cristiano dalla formazione titolare del Portogallo contro la Svizzera ...Il Marocco elimina la Spagna dai Mondiali e lo steward (che non può guardare la partita) si commuove - Corriere Tv ...