Atalanta in finale Europa League Roma beffata e eliminata

(Adnkronos) – Atalanta in finale di Europa League, Roma beffata e eliminata in semi finale dal Bayer Leverkusen, che affronterà i nerazzurri il 22 maggio a Dublino. L' Atalanta travolge il Marsiglia per 3-0 nel ritorno della semi finale , completando ...

Atalanta, Percassi: «Futuro Gasperini Ha un CONTRATTO, ma se vorrà andare via faremo QUESTO» - atalanta, Percassi: «Futuro Gasperini Ha un CONTRATTO, ma se vorrà andare via faremo QUESTO» - Antonio Percassi ha parlato a Sky Sport nel post partita di atalanta-Marsiglia, terminata 3-0. finale – «Una soddisfazione impagabile. Per noi è stato incredibile, ma soprattutto per i bergamaschi. Un ...

Bayer Leverkusen-Roma, De Rossi: “Fa male, ripartiamo da questo spirito. Su Dybala…” - Bayer Leverkusen-Roma, De Rossi: “Fa male, ripartiamo da questo spirito. Su Dybala…” - La Roma viene eliminata dal Bayer Leverkusen in semifinale di Europa League pareggiando 2-2: le parole di De Rossi nel post gara ...

Atalanta, tutto sulla finale di Europa League: quando e dove si gioca e le info sui biglietti - atalanta, tutto sulla finale di Europa League: quando e dove si gioca e le info sui biglietti - L`atalanta ce l`ha fatta: ha superato il Marsiglia nel doppio confronto in semifinale di Europa League e andrà a disputare la prima finale europea della sua storia..