Atalanta in finale Europa League Roma beffata e eliminata

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) –indiin semidal Bayer Leverkusen, che affronterà i nerazzurri il 22 maggio a Dublino. L’travolge il Marsiglia per 3-0 nel ritorno della semi, completando l’opera dopo il pareggio per 1-1 in Francia nella gara di andata. Davanti al proprio pubblico, i nerazzurri si impongono con i gol di Lookman (30?), Ruggeri (50?) e Touré (95?). Lapareggia 2-2 sul campo del Bayer Leverkusen, ma il risultato in casa dei nuovi campioni di Germania non permette di ribaltare la sconfitta casalinga per 0-2 incassata all’andata. La formazione di De Rossi sblocca il risultato al 43? con il rigore di Paredes. L’argentino ...