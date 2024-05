Scuola media – Gemellaggio tra Roma e Aix-en-Provence

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2024) Trentasette studenti di seconda e terzadel plesso San Godenzo dell’Istituto Comprensivo Publio Vibio Mariano die altrettanti coetanei del Collège Auguste Mignet di Aix-en-hanno concluso ilche li ha visti protagonisti tra marzo e aprile con uno scambio culturale, formativo, pieno di emozioni e scoperte tra Francia e Italia. Le professoresse Paola Zusi, Anna Laura Cesarano e Barbara Pecci hanno accompagnato gli alunni della II G, III C, III G, III D nelche si è svolto in due fasi: la prima dal 13 al 20 marzo con la partenza dei 37 alunni italiani alla volta della Provenza e la seconda dall’11 al 19 aprile con i ragazzi francesi che sono arrivati aper ricambiare la visita e conoscere a loro volta le famiglie dei loro amici italiani. In ...