Gasperini guarda già avanti | La finale un traguardo storico - ma non l’abbiamo ancora vinta

(Di venerdì 10 maggio 2024) Bergamo. “Le partite che giochiamo sono tante, non è facile sempre tenere il ritmo alto, a volte ne vengono bene, a volte meno bene. Stasera ci è venuta bene: c’era una città intorno a noi, una fibrillazione speciale, quando ci sono queste emozioni e queste energie i giocatori le percepiscono. Lo sentono. Era una partita decisiva e speciale, i giocatori l’hanno interpretata anche come energie nel modo migliore”. Gian Pieronon può che essere soddisfatto di quello che la sua Atalanta è riuscita a produrre nella semidi ritorno contro il Marsiglia,3-0, che porta la Dea per la prima volta in unaeuropea: il 22 maggio a Dublino sfiderà il Bayer Leverkusen indi Europa League. “Al fischioho pensato che ‘ce ne andiamo a Dublino…’”, sorride, “ho ...

Il sonno è molto spesso una croce per i neogenitori (a volte anche per quelli di bambini e bambine più grandicelli). Fin dai primi giorni di vita ci si chiede quale sia il modo più giusto – e conseguentemente il luogo più giusto – dove far dormire ...

Telefonata di presentazione dei risultati: Siemens Energy alza la guidance grazie a un portafoglio ordini record - Telefonata di presentazione dei risultati: Siemens Energy alza la guidance grazie a un portafoglio ordini record - Telefonata di presentazione dei risultati: Siemens Energy alza la guidance grazie a un portafoglio ordini record ...

Telefonata di presentazione dei risultati: Altimmune comunica i progressi negli studi sul pemvidutide - Telefonata di presentazione dei risultati: Altimmune comunica i progressi negli studi sul pemvidutide - Altimmune prevede di pubblicare i risultati dello studio IMPACT in corso per la NASH nel primo trimestre del 2025. Con una solida posizione di cassa di 182,1 milioni di dollari, l'azienda è pronta a ...

Stellar Blade, bene ma non benissimo in Giappone: siamo sotto le 100 mila unità - Stellar Blade, bene ma non benissimo in Giappone: siamo sotto le 100 mila unità - Giungono nuove stime relative ai dati di vendita dei videogiochi - in versione fisica - sul mercato giapponese. Però, Stellar Blade conquista il pubblico!