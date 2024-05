Damiano e Massimiliano Carrara vincono Pechino Express 2024

(Di giovedì 9 maggio 2024)Dopo un viaggio di più di 5 mila km, l’undicesima edizione diha i suoi vincitori: I Pasticcieri, ovvero la coppia di fratelli composta da. Fin da subito tra i favoriti (avendo vinto 4 tappe su 9, esclusa la finale), I Pasticcieri hanno saputo distinguersi per complicità, velocità, e una buona dose di determinazione che hanno permesso loro di aggiudicarsi la vittoria di. I fratelli toscani hanno saputo giocare di strategia arrivando ad eliminare avversari temibili come I Caressa (coppia composta da Fabio Caressa e dalla figlia Eleonora). Dopo 10 tappe, tra corse, passaggi, richieste di ospitalità e ...

