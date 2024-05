Europa League - Atalanta-Marsiglia 3-0 | nerazzurri in finale

(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) – L’batte 3-0 a Bergamo ilgrazie ai gol di Lookman, Ruggeri e di El Bilal Touré e conquista un posto in una storicadiil prossimo 22 maggio all’Aviva Stadium di Dublino. Dopo l'1-1 dell'andata, gara impeccabile della squadra di Gasperini sceglie scelto una formazione piuttosto offensiva, con il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ ...

(Adnkronos) – Atalanta in finale di Europa League, Roma beffata e eliminata in semi finale dal Bayer Leverkusen, che affronterà i nerazzurri il 22 maggio a Dublino. L' Atalanta travolge il Marsiglia per 3-0 nel ritorno della semi finale , completando ...

Storica Atalanta! Ecco la prima finale europea in 116 anni di storia, la terza complessiva con Gasperini allenatore - Storica Atalanta! Ecco la prima finale europea in 116 anni di storia, la terza complessiva con Gasperini allenatore - Atalanta e Roma si giocano l’accesso alla finale di europa league, a Dublino. Oggi, giovedì 9 maggio, entrambe saranno impegnate nel ritorno delle semifinali… Leggi ...

Europa League: la Roma sfiora l’impresa. In finale ci vanno Bayer e Atalanta - europa league: la Roma sfiora l’impresa. In finale ci vanno Bayer e Atalanta - Sarà Atalanta-Bayer Leverkusen la finale di europa league in programma il 22 maggio all’Aviva Stadium di Dublino. Eliminata la Roma, l’altra italiana che era ancora in corsa nella competizione europea ...

UEFA Europa Conference League - UEFA europa Conference league - L'Olympiacos affronterà la Fiorentina nella finale di UEFA europa Conference league di questa stagione, il 29 maggio 2024 alle 21:00 CET. Dove si gioca la finale di europa Conference league L'AEK ...