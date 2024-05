ISABELLA TURSO è fuori con THE NEVER ENDING NOW

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 10 maggio 2024)è uscita con “THENOW”, lo spoken word album con il poeta e songwriter americano nominato agli Emmy IN-Q. Sono annunciati tre nuovi appuntamenti live a Milano per la pianista e compositrice legati al suo nuovo album da solista, “Nocturne” e prima di ripartire con il “Nightfall Piano Tour”. E sono il 19 maggio all’Hotel Sheraton Diana Majestic, il 20 maggio al CPM Milano e il 25 maggio a Casa Cardinale Ildefonso Schuster. Andiamo ad approfondire. “THENOW” è l’album diÈ uscito sulle piattaforme streaming e in digital download “THENOW”, album di spoken word poetry realizzato dall’artista californiano Adam Schmalholz, in arte IN-Q, con le ...