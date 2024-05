L' Atalanta travolge l' OM - prima storica finale europea

E’ una giornata storica per l’ Atalanta : la squadra nerazzurra vola per la prima volta in una finale europea . La squadra di Gasperini continua a confermarsi una certezza per il calcio italiano e ormai da anni è un punto di riferimento. L’apoteosi è ...

Atalanta -Olympique Marsiglia 3-0. Per la prima volta nella sua storia la squadra di Bergamo sarà in finale di una coppa europea, quella di Europa League . Affronterà il Bayer Leverkusen che, pareggiando 2-2 con la Roma , ha comunque eliminato i ...

Paredes illude la Roma, il Leverkusen recupera due gol (2-2) e vola in finale - Paredes illude la Roma, il Leverkusen recupera due gol (2-2) e vola in finale - La Roma sfiora l'impresa in Germania ma crolla nel finale, vedendo spegnere il sogno della terza finale europea consecutiva. Nella semifinale di ritorno alla BayArena termina 2-2, ma alla ...

È finale, ora tutti a Dublino. Tifosi in centro per la grande festa, segui qui la diretta - Foto e video - È finale, ora tutti a Dublino. Tifosi in centro per la grande festa, segui qui la diretta - Foto e video - L’appuntamento è ora mercoledì 22 maggio a Dublino, in Irlanda, all’Aviva Stadium. Una partita storica: sarà la prima finale europea dell’Atalanta. comincia la festa, segui la diretta di Bergamo Tv.

Storica Atalanta! Ecco la prima finale europea in 116 anni di storia, la terza complessiva con Gasperini allenatore - Storica Atalanta! Ecco la prima finale europea in 116 anni di storia, la terza complessiva con Gasperini allenatore - EUROPA LEAGUE - Atalanta da sogno! Ecco la prima finale europea in 116 anni di storia: i numeri della trionfale cavalcata, il capolavoro di Gian Piero Gasperini ...