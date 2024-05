(Adnkronos) – Atalanta in finale di Europa League, Roma beffata e eliminata in semi finale dal Bayer Leverkusen, che affronterà i nerazzurri il 22 maggio a Dublino. L' Atalanta travolge il Marsiglia per 3-0 nel ritorno della semi finale , completando ...

L'Atalanta travolge l'OM, prima storica finale europea - L'Atalanta travolge l'OM, prima storica finale europea - Batte il Marsiglia 3-0 e raggiunge per la prima volta una finale europea. Percassi-Gasperini la coppia più innovativa del calcio italiano Atalanta storica, va in finale di europa League. Chapeau Gaspe ...

Atalanta, tutto sulla finale di Europa League: quando e dove si gioca e le info sui biglietti - Atalanta, tutto sulla finale di europa League: quando e dove si gioca e le info sui biglietti - L`Atalanta ce l`ha fatta: ha superato il Marsiglia nel doppio confronto in semifinale di europa League e andrà a disputare la prima finale europea della sua storia..

Europa League, Bayer Leverkusen-Roma 2-2: tedeschi in finale - europa League, Bayer Leverkusen-Roma 2-2: tedeschi in finale - La Roma non riesce nell'impresa, non va oltre il 2-2, incassato solo nel finale dopo essere andata in vantaggio di due gol, in casa del Bayer Leverkusen, con i tedeschi che conquistano un posto nella ...