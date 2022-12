Sci alpino | Alex Vinatzer cerca la svolta con l’allenatore che ha reso grande Clement Noel

(Di martedì 6 dicembre 2022) Domenica si aprirà finalmente la stagione degli slalomisti con il primo appuntamento tra i rapid gates in Val d’Isère. C’èattesa in casa Italia per questo esordio, visto che l’estate ha portato ad un cambiamento molto importante nello staff tecnico. Infatti c’è stato il ritorno di Simone Del Dio alla guida degli azzurri, dopo cheitaliano ha portato la Francia al vertice della specialità, guidandoall’oro olimpico. L’obiettivo è quello di ripetersi anche con la squadra azzurra in vista anche delle Olimpiadi di casa nel 2026. L’attesa è soprattutto per, iltalento dello slalom italiano, ma ancora alla ridi unanella sua carriera. L’altoatesino ha dimostrato di avere ...

La discesa libera maschile di Coppa del Mondo cancellata a Beaver Creek lo scorso 2 dicembre sarà recuperata in Val Gardena giovedì 15 dicembre. Lo riferisce la Fisi, spiegando che la gara si aggiunge ...La discesa libera maschile di Coppa del Mondo cancellata a Beaver Creek verrà recuperata giovedì 15 dicembre in Val Gardena. A riferirlo è Fisi , spiegando che la gara si aggiunge al Superg di ... Sci alpino, in Val Gardena si recupererà la discesa cancellata a Beaver Creek. Nuovo programma sulla Saslong ospiterà anche l'esordio dello sci alpino, domenica 18 dicembre, con lo slalom gigante per allievi e ragazzi. Dopo le prime due date, le competizioni riprenderanno con l'anno nuovo, l'8 gennaio, a ...Sulle nevi americane lo sci alpino italiano della velocità non porta a casa i risultati sperati, con un Dominik Paris che non riesce a spingere sugli sci e arriva addirittura trentaduesimo con un ...