Delirio di Miss Ricottina | “Viva il Pos | ci pago pure l’elemosina”

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 6 dicembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/12/Soffici-1.mp4 Incredibile il pezzo di oggi sulla Stampa di Caterina Soffici. Ricordate? Quella che scopre il male della Brexit, quando va nel suo supermercato Tesco di Londra per comprare la “” d’importazione e capisce che è aumentata di prezzo? Bene, oggi, con lo stesso criterio, la signora Soffici ci spiega che nei luoghi della City dove va lei nessuno accetta il cash. Nepnella pizzeria dove c’è “la pizzeria napoletana con forno a legna e bordo alto”. Il non detto è che anche gli italiani che vanno all’estero non accettano il contante. Vi chiedo: secondo voi, questa indagine svolta nel centro chic di Londra dove lei vive, quanto è affidabile? No, perché questi radical chic ragionano come se il loro mondo fosse quello di tutti. O peggio ancora ragionano così: se loro vogliono ...