Morto un famoso cannibale della storia | era ancora a piede libero

Entrato nell' esercito francese , dove militò in un reggimento di carri armati per poi essere impiegato come interprete, fece amicizia col caporale statunitense Larry Collins,giornalista e ...AGI - Èa 91 anni Dominique Lapierre, autore di opere come 'La città della gioia, 'Gerusalemme, ... all'associazione non profit 'City of Joy', che ha poi dato il titolo al suo libro più. ...Lo scrittore di bestseller come “La città della gioia” Dominique Lapierre è morto oggi all’età di 91 anni. Grande firma del giornale “Paris Match”, la sua scomparsa è stata confermata da Mondadori, ch ...È morto a 91 anni lo scrittore francese Dominique Lapierre, che scrisse romanzi di fama internazionale come La città della gioia, Più grandi ...