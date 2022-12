Donizetti Opera | Micheli | “Grande pubblico e giornalisti da tutto il mondo | il festival ci ha dato tantissimo”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “Il2022 ci ha. Siamo fortunati. È come quando dissodi un terreno. Le prime stagioni semini dieci e raccogli tredici. Quest’anno abbiamo seminato cento e ottenuto mille”. Francesco, direttore artistico del, fa un bilancio dell’ottava edizione deldedicata al più celebre musicista bergamasco. “Ilha accolto con tanto favore le tre produzioni,provenienti daile un numero sempre crescente di testate – afferma – E poi è stato meraviglioso il contatto con gli studenti e i giovani della città. Quest’anno abbiamo inaugurato la stagione con Lucia Off, la conferenza spettacolo sulla Lucia di Lammermoor, ...

