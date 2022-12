Salame confezionato | nuova allerta alimentare | rischio listeria per un lotto di prodotti

(Di domenica 4 dicembre 2022): segnalato undipotenzialmente contaminato da. Il Ministero della Salute ha lanciato l’allarme: richiamato undiper(fonte pexels)Laè un batterio in grado di provocare gravi effetti per la salute dell’essere umano. Nella fattispecie, questo patogeno può provocare severe intossicazioni, con effetti deleteri sulle donne in stato di gravidanza e anziani. La, infatti, è tristemente nota per i danni provocati al feto, ed è la causa principale di aborto, setticemia e di ingenti ...

PagineGialle

... ha riferito che è sono state richiamate confezioni dimorbido del marchio Sa. Mo srl per '...tutte le indicazioni riportate in essa per il consumo di qualsiasi tipo di alimentoQuesto perché al pari dele del prosciutto , questo alimento è considerato un salume. ... Naturalmente senon conserverà la stessa freschezza. Cosa sono i ciculi, perché sono così ... Come si conserva il salame per gustarlo al meglio Allarme listeria. Il ministero della Salute, attraverso un avviso pubblicato sul proprio sito internet, ha riferito che è sono state richiamate confezioni di salame morbido del ...Salame ritirato dagli scaffali dei supermercati: coinvolte due marche, prodotti positivi a Listeria e salmonella ...