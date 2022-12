Cagliari | Liverani | «Le vittorie arriveranno»

(Di domenica 4 dicembre 2022) Le parole di Fabio Liverano in conferenza stampa, dopo il pareggio dei rossoblu contro il Parma: «Prendiamo un punto e pensiamo alla Ternana» (Emanuele Olla inviato alla sala stampa dell’Unipol Domus) – Fabio, tecnico delè intervenuto in conferenza stampa nel post partita contro il Parma.News24 ha raccolto le sue dichiarazioni in diretta. SVOLTA MANCATA – «Abbiamo subito un palleggio di giocatori di qualità e noi siamo arrivati tardi sulle scalate, primo tempo non siamo riusciti ad esserci sulle distanze anche se abbiamo avuto qualche occasione. Nel secondo tempo abbiamo cercato di andare direttamente sugli attaccanti, abbiamo raggiunto il pareggio con un errore del portiere ma avevamo comunque creato qualcosa. Difficilmente si vince facile, prendiamo un punto e pensiamo alla Ternana» GIOCO – ...

Molto male nel primo tempo: prima la squadra di Cagliari si salva con due parate di Radunovic e con il Var che annulla il vantaggio di Man per fallo di mano. È evidente anche ai profani che l'allenatore Liverani non è quello giusto per un Cagliari che è partito per tornare in serie A. Finora ha sbagliato tutto e continua a sbagliare. Cagliari-Parma 1-1, voci Liverani ("Create tante occasioni nella ripresa") e Pecchia ("Prestazione straordinaria"). Questo il commento al pareggio di questo pomeriggio di Fabio Liverani, tecnico del Cagliari: "Abbiamo subito il palleggio di una squadra molto tecnica e siamo andati in difficoltà."