Italia leader del riciclo | ecco dove si fa meglio

(Di sabato 3 dicembre 2022) L’è prima in Europa per tasso die seconda per quello di circolarità, cioè il tasso di materiale riciclato e reimmesso nell’economia. Purtroppo, però, esportiamo ancora troppi rifiuti, perché non c’è un sistema di impianti adeguati, soprattutto nel Mezzogiorno. Ci sono dunque luci e ombre per l’che ricicla. Il PNRR porterà delle sfide importanti anche nele quindi per raggiungere degli obiettivi fissati a livello europeo serve puntare su strumenti che permettano alla filiera nazionale deldi fare il passo definitivo.prima in Europa perdei rifiuti Questi sono gli elementi emersi nello studio annuale “L’che Ricicla”, il Rapporto presentato da ASSOAMBIENTE – l’Associazione di categoria delle ...

QuiFinanza

... in realtà si presentano per lo più vecchie glorie rottamate dalla nuova stagione, come gli ex ministri Roberto Castelli e Francesco Speroni, e Giuseppe Leoni, ex senatore edei "cattolici ...L'azienda sviluppa anche celle a combustibile a idrogeno marittimo in collaborazione con il... Comune di Genova, Liguria,Schlein e Bonaccini devono fare loro malgrado i conti le correnti in vista del congresso. Lei rischia di offrire una copertura alla rivincita degli ...La Turchia sta ammassando da giorni truppe al confine della Siria e dell’Iraq non facendo mistero di voler ampliare l’occupazione militare già in corso di una parte del territorio siriano, nel quale o ...