Il musical Una volta nella vita ha conquistato il pubblico milanese

Leggi su movieplayer

(Di sabato 3 dicembre 2022) In scena al Teatro San Babila di Milano, ilispirato al film Once di John Carney diretto da Mauro Simone ha incantato gli spettatori Scommettere sul teatro e, ancor di più sul, in epoca post-pandemica sembra un azzardo. La Compagnia della Rancia si è spinta oltre, mettendo in scena unispirato a un piccolo film indipendente del 2006 di John Carney, Once, chetrasposizionee italiana è diventato Una. Scommessa vinta: ilè rimasto ammaliato da questo spettacolo intimo e minimalista rispetto al cult attualmente in scena al Nazionale, ovvero Sister Act. Il film Once è diventato undi Broadway nel 2011, con libretto di Enda Walsh ...