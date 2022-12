X Factor | Linda Riverditi | “Mi sveglio e sono piena di insulti sul telefono”

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 2 dicembre 2022)ha incantato tutti durante questa edizione di X. La cantante 19enne, seguita da Fedez, è una delle voci rivelazione del talent show: viene da Alba, in provincia di Cuneo, ha una fidanzata da due anni e il suo mito musicale è Freddie Mercury. Durante il quinto Live di X, però, un inconveniente tecnico ha interrotto l’esibizione di, che stava cantando la bellissima Running up that hill, di Kate Bush, accompagnata dall’orchestra. La cantante è stata così costretta a interrompersi e a ricominciare da capo. In un confessionale del programma, parlando dell’esibizione insieme al suo coach Fedez,ha confessato, tra le lacrime, che oltre a essere amareggiata e delusa per l’incidente, di cui ovviamente lei non ha alcuna ...