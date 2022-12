X Factor 2022 | i look della semifinale come in un circo di stile

, aspro litigio tra Fedez e Dargen D'Amico in semifinale: che cosa è successo Il rapper milanese su tutte L'articolo Semifinale X, litigio tra Fedez e Dargen D'Amico: cosa è ...La semifinale di Xsi è conclusa con l'eliminazione degli Omini e la furia di Fedez per l'atteggiamento dei colleghi giudici. La penultima puntata di Xha regalato grandi emozioni e uno ...Serata difficile per Fedez. La semifinale di X Factor 2022 si è conclusa con l’eliminazione degli Omini voluta da Dargen D’Amico e Rkomi ...Vanno in finale i Santi Francesi, Linda, Beatrice Quinta e i Tropea. Eliminati gli Omini e Fedez si infuria: «Al ballottaggio doveva decidere il pubblico, non i giudici». Scintille con Rkomi e Dargen ...