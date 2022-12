Tutelare tessuto produttivo e famiglie Meloni alla Fondazione Guido Carli

Leggi su formiche

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Buongiorno a tutti, voglio ovviamente salutare e ringraziare la, la sua presidente Romana Liuzzo e il suo presidente onorario Gianni Letta per questo invito. Mi dispiace molto non essere riuscita a partecipare in presenza ai vostri lavori, ma ci tenevo comunque a portare il saluto del Governo e il mio personale contributo. Mi ha colpito molto il titolo che avete deciso di dare all’iniziativa di oggi: “Energie coraggiose, forze che fanno muovere il mondo”. Lo dico perché questo significa aver voluto tracciare una visione ben chiara, soprattutto nel momento particolarmente complesso che la nostra Nazione sta affrontando. Questo è un tempo nel quale abbiamo bisogno di liberare le energie migliori di cui l’Italia dispone, di fare quelle scelte coraggiose che per troppi anni non sono state fatte. Questo è un tempo ...