The Woman King | la vera storia delle guerriere Agojie che proteggevano il regno di Dahomey

La storia delle Agojie, un gruppo di guerriere tutte al femminile che nell'Ottocento proteggeva il regno africano di Dahomey con ...Non sposate le mie figlie 3 - Francia 2022 - 98 - ( la recensione ) - 3/5 Tra le onde - Italia 2021 - 94 - ( la recensione - l'intervista ) - 2.4/5King - USA, Camerun 2022 - 135 - ( la ...Viola Davis è protagonista e produttrice di The Woman King, tra ispirazioni reali e svolte (eccessivamente) melò.Arriva finalmente anche nelle sale italiane The Woman King, action storico diretto da Gina Prince-Bythewood (The Old Guard) che racconta ...