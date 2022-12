Soleil Sorge svela quello che pensa di Oriana Marzoli

Leggi su biccy

(Di venerdì 2 dicembre 2022)quest’anno segue il Grande Fratello Vip molto da vicino, dato che conduce – insieme a Pierpaolo Pretelli – il GF Vip Party su Mediaset Infinity. Per questo motivo quando questa settimana è stata intervistata da Whoopsee una domanda le è stata fatta su, la gieffina sulla bocca di tutti. La sud americana al Grande Fratello Vip è al centro di numerose dinamiche e dopo essere stata sedotta e abbandonata da Antonino Spinalbese è stata causa di lite fra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli. Se quest’ultima ha preso le parti di Antonino, la Salemi ha difeso a spada tratta: “Vedere una donna trattata così male è incommentabile!ti hanno etichetta come insensibile per aver paragonato la figlia di Antonino ad un cane. Ma chi sta facendo una brutta figura non ...