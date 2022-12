Megha Thakur | star di TikTok muore improvvisamente a 21 anni Il giallo dell’ultimo post | «Sei responsabile del tuo destino»

(Di venerdì 2 dicembre 2022) La influencer ediè mortaall’età di 21. A dare notizia del decesso della giovane canadese, che ha un milione di follower sui social, sono stati i suoi genitori. «È con il cuore straziato che annunciamo che la luce della nostra vita, la nostra gentile, premurosa e bellissima figlia,, èe inaspettatamente scomparsa il 24 novembre 2022 nelle prime ore del mattino», si legge in unpubblicato dai genitori della giovane sui suoi account social.dimorta, cosa è successo Non sono state rese note le cause di morte della ragazza. L’ultimopubblicato su Instagram la ritraeva a ...

