Due minori sono stati arrestati a Napoli per aver accoltellato e rapinato un diciottenne

(Di venerdì 2 dicembre 2022) AGI - Due diciassetteniarredopoimportunato una ragazza in un locale eil fidanzato di una amica di costei. I due minorennisottoposti a una misura cautelare nell'istituto penalele di Nisida emessa dal gip del tribunale per i minorenni diindagati per tentato omicidio e rapina aggravata in concorso. Lo scorso 2 ottobre al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo era arrivato un ragazzo di 18 anni, in compagnia di una 19enne, con ferite da punta e taglio al torace. Poco prima, in un noto locale notturno di Coroglio, la vittima aveva tentato di proteggere la propria fidanzata, che era stata aggredita ...