L'Opinionista

Nello specifico si tratta del disco di inediti "of Ascent", che secondo quanto riferito al "Washington Post" è praticamente ultimato, mentre l'altro è " Surrender ", il progetto legato all'...Nel frattempo comunque resta da capire se gli album di cui si è parlato negli ultimi tempi, 'of Ascent ' e ' Surrender ' (quest'ultimo contenente 40 brani storici in versione acustica), ... “Songs and Spell” la nuova personale di Emiliano Maggi a Firenze Watch Asian music acts over the course of two days, which includes Japanese pop star Kyary Pamyu Pamyu as she performs adorably cute songs and performances from K-pop stars such as singer-songwriter ...Kelsey Parker tragically lost her husband Tom Parker earlier this year and as she prepares to spend her first Christmas without The Wanted singer, she admits she struggles to listen to his voice ...