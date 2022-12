Pensioni | si pensa già alla modifica di Opzione Donna | via da lavoro a 60 anni 58 se mamme

... non solo per chi non guadagna abbastanza; ma anche da chiche un impiego si trova sempre "... in cui l'unica vera politica di lotta alla povertà per decenni è consistito nel daresociali ...... ma 17 miliardi in meno in tre anni per la rivalutazione delle. Manovra Finanziaria: tutte ... la sanzione scatta dopo i 60 euro Opzione donna, il governoa modifiche ma c'è il nodo delle ...L'aumento una tantum previsto per i dipendenti pubblici dalla legge di bilancio ai dirigenti delle Autorità indipendenti e ai magistrati arriva a 1980 e 1812 euro ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...