Dissesto idrogeologico | Rubano alla Camera | “Benevento e Caserta province fragili”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tempo di lettura: 6 minutiDi seguito l’interventodei Deputati di Francesco, parlamentare di Forza Italia. L’esponente sannita di Forza Italia ha preso la parola durante l’informativa urgente del MinistroProtezione Civile sui tragici fatti di Ischia. Nel suo intervento,ha posto l’attenzione sul rischionelledi. “Onorevoli colleghi, Signor Ministro. E’ la prima volta che intervengo in quest’aula e mai avrei pensato di doverlo fare su un tema così tragico e così doloroso.Lungi da me nel cadere nella retorica di una sterile vicinanza per le vittime ischitane, per il dolore di famiglie che perdono ogni cosa sotto metri di fango.Doveroso ...

... realizzare e promuovere politiche a favore della montagna, incluse misure di prevenzione del. Inoltre stiamo lavorando con l'obiettivo di raddoppiare la liquidità disponibile ...... dal ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci riguardante la volontà del governo di affrontare in modo deciso e concreto il problema del. Un ...Individuati nella zona di via Celario i corpi di due degli ultimi quattro dispersi della frana di Casamicciola. Entrambi sono stati estratti dalle squadre di soccorso. Il primo corpo senza vita è ...FIRENZE: Persi oltre 100mila quintali di prodotti agricoli che avrebbero fatto comodo in tempo di crisi per il fabbisogno interno, non solo toscano ...