Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Mosca, 30 nov. (Adnkronos) - Il Consiglio della Federazione Russa ha approvato all'unacheladi rapporti sessuali non tradizionali, la pedofilia e l'informazione in grado convincere a cambiare sesso. Il disegno diè stato sostenuto da 153 senatori. Laintroduce il divieto didi rapporti sessuali non tradizionali, pedofilia e la diffusione di informazioni sulle personenei media, Internet, pubblicità, letteratura e film.anche le richieste di transizione di genere tra gli adolescenti: su Internet, nei media, libri, fonti audiovisive, film e pubblicità. È stata fissata una multa da 50.000 a 100.000 rubli (fra gli 800 e i 1.600 euro circa) per i cittadini per la ...