Calciomercato.com

Un ulteriore gol cambierebbe tutto quanto di, ma sia l'Argentina che il Messico (anche due gol annullati per offside) sprecano incredibilmente un'occasione dietro l'altra. Intanto lasi ...Insomma, prove di un mondoe possibile in piazza San Pietro. Con la paterna regia del Papa. ... Dallanel ricordo di san Giovanni Paolo II In piazza San Pietro, per incontrare Papa ... Polonia, un nuovo primato per Szczesny | Nazionali | Calciomercato.com Brutta prestazione per la Polonia, che perde 2-0 contro l'Argentina, ma viene salvata per la miglior differenza reti rispetto al Messico. Brutta prestazione per la Polonia, che perde 2-0 contro ...Con il rigore parato a Messi durante Polonia-Argentina, Wojciech Szczesny è diventato il terzo portiere riuscito a neutralizzare due tiri dagli undici metri durante lo stesso Mondiale: prima di lui ci ...