Traffico Roma del 29-11-2022 ore 19 | 30

(Di martedì 29 novembre 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazionerallentato sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra le uscite per l’aeroporto di Fiumicino e via Tuscolana rallentamenti in carreggiata interna tra Nomentana e si sta in coda su via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria In entrambe le direzioniintenso in via Boccea tra Largo Gregorio XIII e Piazza dei giureconsulti intensosu via Mattia Battistini ed in via di Grotta Perfetta coda sulla via Cristoforo Colombo in uscita del centro 3A sottopasso Manlio cavalli via di Malafede e fine lavori in programma questa notte sulla A1 diramazionenord dalle ore 22 viene chiusa l’uscita di Castelnuovo di Porto per chi viaggia in direzione di Firenze la riapertura domani mattina alle 5 e comunque per i dettagli di ...