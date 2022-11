Salario minimo | la mozione del segretario del Pd Napoli in Parlamento

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIl suo primo intervento inl’ha voluto dedicare a un tema a lui molto caro, quello del. Marco Sarracino,dimissionario del Pd, oggi, nelle vesti di deputato, ha presentato unache vuole impegnare il Governo Meloni a recepire la direttiva europea sul fronte lavorativo, più precisamente per far sì che ogni ora di lavoro non venga pagata meno di 9,50 euro. “Ci sono diseguaglianze economiche che non sono più accettabili dal punto di vista etico – ha dichiarato Sarracino nel corso del suo intervento – Il 20% più ricco detiene il 70% della ricchezza nazionale. La forbice tra chi ha e chi non ha continua ad allargarsi. Ci sono aziende che hanno realizzato extraprofitti senza avere alcun merito. Noi vogliamo una ...

