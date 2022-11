Renzi vs Dagospia | dato nuovo mandato ai legali

(Di martedì 29 novembre 2022) (Adnkronos) – “Il senatorehamanai propridi procedere nuovamente nei confronti della testataa proposito dell’articolo sudoppi servizi e altri articoli di tenore analogo. Sul racconto dell’incontro con Mancininon ha mai cambiato idea, a differenza di quanto sostiene. Chi ha letto il libro ‘Il Mostro’ lo sa bene. Nei giorni scorsi il tribunale civile di Firenze ha condannatoe Roberto D’Agostino a risarcirecon 80 mila € più le speseallo studio BL”. Si legge in una nota l’ufficio stampa di Italia Viva. L'articolo proviene da Italia Sera.

