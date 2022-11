Pensioni Inps | come cambia “Opzione donna”

Leggi su consumatore

(Di martedì 29 novembre 2022) Confermate le norme temporanee alternative alla legge Fornero per andare in pensione.La legge di bilancio approda in parlamento. Non potevano mancare riferimenti alle. Infatti, il 31 dicembre scadono le norme temporanee che permettono di andare in pensione con regimi alternativi alla legge Fornero, che resta il riferimento ordinario. Il nuovo L'articolo proviene da Consumatore.com.