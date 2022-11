“Niente ferma il sorriso della vita Batteremo il ‘no’ della Francia allo spot sulla Sindrome di Down”

(Di martedì 29 novembre 2022) Tabata, Elisa, Tommaso, Gaia, Alessio. Sono solo alcuni dei bambini e bambine testimonialcampagna “il” partita dall’Italia e di cui si fa promotrice l’associazione 7xte21 di Gorgonzola (Mi) presieduta da Maddalena Anzaghi. Perché ladiè “un amore da vivere e non da censurare”. A finire tra le lame taglienticensura è il video “Dear Future Mom” di Coor– network di associazioni delle persone condi– lanciato nel 2014 per far riflettere sul pregiudizio che gravava sulle persone con trisomia 21 attraverso la loro stessa voce, rivolgendosi idealmente alle mamme ...

La Ragione

...tasti di controllo per la multimedialità e l'illuminazione, ma anchetasto Escape. ... La corsa di circa un millimetro dei tasti è, la spaziatura corretta e la compressione delle ...a che vedere con i periodi più difficili della pandemia, ma il recente aumento dei contagi ... il tutto mentre in Italia la campagna vaccinale della quarta dose da tempo èal palo con ... Nulla ferma gli ucraini Non si ferma il gossip intorno all’ormai ex coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti, l’anno sabbatico della conduttrice dagli impegni in tv non sembra valere anche per quanto riguarda l’amore.Gli agenti hanno presidiato i luoghi della protesta, eretto barriere, compiuto arresti, effettuato controlli anche sulla configurazione di app e Vpn ...