Mondiali Qatar 2022 | organizzatori accusano BBC di commenti razzisti

(Di martedì 29 novembre 2022) L’organizzazione deiinha accusato la Bbc di pregiudizinella sua copertura televisiva della Coppa del Mondo. “Abbiamo contattato la BBC diverse volte, almeno tre o quattro lo scorso febbraio. Volevamo sederci ad un tavolo con Gary Lineker per dirgli: ‘Capiamo le tue posizioni, ma lascia che ti spieghiamo le nostre. Se non sei d’accordo, va bene uguale. Ma almeno ti abbiamo spiegato il nostro punto di vista’. Non c’è mai stato il desiderio di ascoltarci”. Questo è quanto afferma Hassan al-Thawadi, a capo della macchina organizzativaiota, in un’intervista alla radio britannica talkSPORT. Non c’è stata finora una risposta ufficiale dal parte della Bbc, mentre Lineker ha smentito di essere mai stato contattato da esponenti del comitato organizzatore. “Ho parecchi difetti, ma non sono così ...

Commenta per primo Ultima gara del Girone A per Ecuador e Senegal e ultima occasione per conquistare gli ottavi di finale del Mondiale 2022. I sudamericani, dopo la vittoria con ile il pari con l'Olanda, avranno a disposizione due risultati su tre per ottenere al qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Obbligatori invece i tre punti per la nazionale africana che ...Commenta per primo Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi deie i primi verdetti arriveranno dal gruppo A, in campo alle 16 . Fari puntati su Olanda -: gli Oranje di Van Gaal, a 4 punti vogliono mettere l'ultimo mattone per garantirsi l'accesso ...Continua la sfida per il Mondiale. Oggi alle 16 prosegue la gara valida per il girone A e si incontreranno in campo l’Olanda e il Qatar. Ecco le formazioni ufficiali che verranno presentate in campo ...L'organizzazione dei mondiali in Qatar ha accusato la Bbc di pregiudizi razzisti nella sua copertura televisiva della Coppa del Mondo.