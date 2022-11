Capitale della Cultura | dal 17 al 26 febbraio Città Alta «illuminata» dall’arte

(Di martedì 29 novembre 2022) Il festival. Nell’ambito di «Light is life. Festa delle Luci A2A», un percorso nel borgo storico sarà punteggiato da opere di 17 artisti internazionali.

... Bureau international des expositions alla quale ha partecipato il comitato promotore Roma Expo 2030, il sostegno alla candidatura. Il presidente ucraino Volodymyir Zelensky ha invece ...Colpita laKiev. ma anche altre città del paese. Secondo fonti ufficiali, "due missili da ... Dubbi sulla posizioneCina Ucraina, Zelensky: dieci condizioni per la pace. La Russia sotto ...«Io Sono Cultura». Il rapporto di Symbola e Unioncamere mette le due città quasi sul podio: un valore di 3,2 miliardi di euro e 56mila posti di lavoro. Un comparto che a livello nazionale vale 88,6 mi ...Con i 400 milioni della seconda tranche dell’aumento di capitale versato dal Mef sono state ripianate tutte le perdite | Le mosse dei tedeschi sulla nuova Alitalia | Su Msc in partita non è ancora ...