Il Denaro

Inoltre, altri autorevoli e prestigiosi brand hanno affiancato e supportato l'organizzazione di Artis Suavitas Civitas: Mondadori Retail SpA,, Gruppo Marican, Vega Luxury, Vega Food, ...Fedele al claim aziendale la sostenibilità come stile di vita , laguidata da Domenico Raccioppoli ' intende contribuire attivamente - si legge in una nota aziendale - a un mondo in cui le risorse naturali vengano utilizzate in modo condiviso e ... Nuova Erreplast e GeVi Napoli Basket portano la sostenibilità a canestro - Ildenaro.it