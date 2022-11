Juve | si dimette tutto il Cda Lascia anche Andrea Agnelli

Il Consiglio di amministrazione della Juventus si è dimesso in blocco, lascia anche il presidente Andrea Agnelli. A rassegnare le proprie dimissioni in serata, in un consiglio straordinario che si è ...Tutto il cda si è riunito alla Continassa e ha rassegnato le dimissioni in blocco. Termina un'era durata dodici ...Mentre il mondo intero è intento a godersi Portogallo - Uruguay, in Italia accade qualcosa di davvero inaspettato. Come riporta Sky Sport, l'intero Consiglio di Amministrazione ...Si è dimesso tutto il Consiglio di amministrazione della società. Anche Andrea Agnelli ha lasciato la carica di presidente Si è dimesso tutto il Consiglio di… Leggi ...