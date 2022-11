Il CHUV | il CERN e THERYQ uniscono le forze per dare vita a un' inedita sinergia nel campo della radioterapia contro il cancro

(Di lunedì 28 novembre 2022) LOSANNA, Svizzera and PEYNIER, France, 28 novembre 2022 /PRNewswire/Il Centre Hospitalier Universitaire Vaudois () di Losanna, Svizzera, il Laboratorio Europeo di Fisica delle Particelle () e(Gruppo ALCEN) hanno firmato un accordo per lo sviluppo, primo di questo genere a livello mondiale, di un rivoluzionario dispositivo diFLASH che impiegherà la radiazione di elettroni ad altissima energia (VHEE) per la cura dei tumori resistenti alle terapie convenzionali. Il dispositivo, basato sulla tecnologia del, sarà installato presso il. Questo sviluppo rappresenta un'importantissima speranza di incremento dell'efficacia, a tutto vantaggio dei pazienti. Limitando l'irradiazione a pochi ...

Sky Tg24

Un nuovo apparecchio di radioterapia, definito rivoluzionario, sar sviluppato in maniera congiunta dall'Ospedale universitario (), dall'Organizzazione europea per la ricerca nucleare () e ......//mma.prnewswire.com/media/1955169/_and__and_THERYQ_logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.co.uk/news - releases/CERN, CHUV & THERYQ sign agreement to develop revolutionary FLASH radiotherapy device: Switzerland Monday, November 28, 2022, 14:00 Hrs [IST] CERN, the Centre Hospitalier Universi ...La nuova terapia, che utilizza un sistema di elettroni carichi ad alta energia, permetterà di combattere la malattia.