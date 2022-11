Il burro tutta salute ? Quello che ancora non sapevi | le conseguenze sul tuo corpo

(Di lunedì 28 novembre 2022)sì ono? Accusato di essere dannoso per il girovita e sostituito da prodotti vegetali come la margarina, ilnegli ultimi anni si sta riscattando. E, sorpresa, non fa male alla, anzi... Le vitamine A, D, K, E lo rendono un potente antiossidante. Ha proprietà antitumorali, aiuta l'intestino e pure la tiroide. Il beta-carotene fa bene alla vista, e pure le articolazioni ci guadagnano grazie ad una sostanza che previene la calcificazione. Senza considerare il fatto che ogni piatto è più gustoso. Una sola raccomandazione: non esagerare. In cento grammi dici sono poco più di 700 calorie.

